الأهلي يستغنى عن لاعبة كاراتيه لمخالفة لوائح النادي

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قرر مجلس إدارة النادي الاستغناء عن اللاعبة مريم أسامة صابر، لاعبة فريق الكاراتيه وبطل العالم.
وأوضح النادي في بيان رسمي أن قرارا الاستغناء جاء لمخالفتها لوائح النادي بالمشاركة في إحدى البطولات دون الحصول على إذن مسبق من إدارة النادي.