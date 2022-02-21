تنفيذ مدارس حقلية لمكافحة أمراض النخيل ومحصول القمح بالوادي الجديد



أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، تنفيذ فعاليات المدارس الحقلية للنخيل ومحصول القمح بمركزي الخارجة والداخلة، في ظل التعاون مع مركز البحوث الزراعي، ومعهد بحوث الإرشاد الزراعي.

وأشار المرسي إلى تنفيذ فعاليات المدرسة الحقلية للنخيل بمنطقة بئر البوصة بالخارجة، وتدريب المزارعين على عمل تحليل بيئي زراعي يعتمد على الملاحظة والمشاهدة والفحص لمحصول النخيل، ثم تدوين ومناقشة المشكلات التي تم رصدها وكيفية الوصول إلى الحلول بعد تقسيمها إلى مجموعات؛ للوصول إلى محصول عالي الجودة والإنتاجية، وتم تدريب المزارعين على طرق فحص وعلاج المحصول وخلوه من الإصابات التي يتعرض لها من الأمراض والحشرات التي تصيب المحصول والتدريب علي كيفيه اكتشاف الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء.

ولفت إلى تنفيذ مدرسة حقلية للمكافحة المتكاملة للنخيل بمنطقة الشركة 8 بالخارجة، بالإضافة إلى تنظيم مدرسة حقلية للقمح بمركز الداخلة بمنطقة بئر 2 موط، شملت تدريب المزارعين على عمل تحليل بيئي زراعي يعتمد على الملاحظه والمشاهدة والفحص لمحصول القمح وتدوين ومناقشة المشكلات التي تم رصدها وكيفية الوصول إلى حلول لها بعد تقسيمهم إلى مجموعات؛ للوصول إلى محصول عالي الجودة والإنتاجية، كما تم تدريب المزارعين على فحص المحصول وخلوه من الإصابات التي يتعرض لها من الأمراض والحشرات التي تصيبه والتدريب على كيفية اكتشاف الإصابة بدودة الحشد.