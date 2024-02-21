 البرهان: القوات المسلحة ماضية في معركتها حتى دحر التمرد وهزيمته نهائيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البرهان: القوات المسلحة ماضية في معركتها حتى دحر التمرد وهزيمته نهائيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 8:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 8:43 م

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن معركة "الكرامة" ستنتهي بدحر التمرد وهزيمته نهائيا.

جاء ذلك خلال زيارته لولاية كسلا ضمن جولاته الولائية للفرق والوحدات، وفقا لما أفادت به وكالة السودان للأنباء "سونا".

وخلال الجولة تفقد البرهان ضباط وضباط صف وجنود الفرقة 41 مشاة بكسلا، مؤكداً أن القوات المسلحة ماضية في معركتها حتى دحر هذا التمرد وهزيمته نهائياً.

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني أن القوات المسلحة لبلاده تتقدم في كل المحاور وقريباً ستلتقي كل القوات في كل شبر من أرض الوطن.


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