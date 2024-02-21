وزير خارجية فلسطين: مرافعة واشنطن أمام العدل الدولية تؤكد ضعف الموقف الأمريكي

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن واشنطن ركزت في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية على البعد السياسي، وحاولت الطلب من المحكمة أن تكون أكثر اعتدالًا وعدالة في النظر إلى الموضوع برمته.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الأربعاء: «المداخلة الأمريكية ليست بجديدة، فهي تركز على البعد السياسي أكثر من القانوني، وتؤكد على ضعف الموقف الأمريكي حيال ما تتم مناقشته في العدل الدولية».

وأشار إلى أنه «توقع الكثير من واشنطن في المرافعة لكن الولايات المتحدة اكتفت بتكرار التصريحات السابقة»، مضيفًا: «يركزون فقط على الآفاق السياسية وليست القانونية، وأعادوا تصريحات بلينكن أكثر من مرة، ما يعكس الموقف الأمريكي الضعيف».

ولفت إلى أن «الأمريكيين لم يتحدثوا إلا عن معالجة الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي»، منوهًا أن الرد الأمريكي بالفيتو على عدة قرارات صادرة من مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، عرقل تحقيق هذا المسار بالمفاوضات على مدار 75 عامًا.

وذكر أن «أغلبية المرافعات أمام العدل الدولية تتوافق كثيرًا مع توقعات فلسطين»، معقبًا: «نحن مستمرون في الاستماع لباقي المرافعات، ودولة المجر التي تعد مناصرة إسرائيل في الاتحاد الأوروبي».