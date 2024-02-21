وفاة الفنانة السورية ثناء دبسي عن عمر يناهز 83 عاما

توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الفنانة السورية ثناء دبسى عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع مع المرض، ومسيرة فنية كبيرة ما بين الأعمال المسرحية والسينمائية والتليفزيونية، والتي ستظل علامة في تاريخ الفن العربي.



ثناء دبسى من مواليد مدينة حلب عام 1941، بدأت رحلتها مع التمثيل وهي فتاة صغيرة في الحفلات المدرسية بمدينتها، وانتقلت بعدها للمشاركة في أنشطة فنية كانت تنظمها فرقة نادي المسرح الشعبي في حلب وتدربت على يد الموسيقي الراحل بهجت حسان.



وقدمت ثناء العديد من الأعمال الفنية فى التلفزيون والتى حققت نجاحا كبيرا منها مثل حارة القصر وهارون الرشيد وشجرة الدر والحكاية الثانية من سيرة بني هلال والأميرة الخضراء والذئاب وأبو كامل وقلوب خضراء وباب الحديد وسيرة آل الجلالي وقوس قزح 2 والفصول الأربعة ورسائل الحب والحرب وترجمان الأشواق.



ونالت الراحلة خلال مسيرتها الفنية على العديد من الجوائز والتكريمات، ومنها تكريمها بمهرجان دمشق المسرحي 2004، وكانت أحد المكرمين ضمن احتفالية الثقافة السورية عام 2020.