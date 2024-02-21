 وفاة الفنانة السورية ثناء دبسي عن عمر يناهز 83 عاما - بوابة الشروق
الأربعاء 21 فبراير 2024 10:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

وفاة الفنانة السورية ثناء دبسي عن عمر يناهز 83 عاما

إيناس العيسوي:
نشر في: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 10:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 10:00 ص
توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الفنانة السورية ثناء دبسى عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع مع المرض، ومسيرة فنية كبيرة ما بين الأعمال المسرحية والسينمائية والتليفزيونية، والتي ستظل علامة في تاريخ الفن العربي.

ثناء دبسى من مواليد مدينة حلب عام 1941، بدأت رحلتها مع التمثيل وهي فتاة صغيرة في الحفلات المدرسية بمدينتها، وانتقلت بعدها للمشاركة في أنشطة فنية كانت تنظمها فرقة نادي المسرح الشعبي في حلب وتدربت على يد الموسيقي الراحل بهجت حسان.

وقدمت ثناء العديد من الأعمال الفنية فى التلفزيون والتى حققت نجاحا كبيرا منها مثل حارة القصر وهارون الرشيد وشجرة الدر والحكاية الثانية من سيرة بني هلال والأميرة الخضراء والذئاب وأبو كامل وقلوب خضراء وباب الحديد وسيرة آل الجلالي وقوس قزح 2 والفصول الأربعة ورسائل الحب والحرب وترجمان الأشواق.

ونالت الراحلة خلال مسيرتها الفنية على العديد من الجوائز والتكريمات، ومنها تكريمها بمهرجان دمشق المسرحي 2004، وكانت أحد المكرمين ضمن احتفالية الثقافة السورية عام 2020.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك