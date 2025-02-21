رئيس النواب الليبي: تهجير فلسطيني واحد مرفوض رفضا قاطعا

أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أن ليبيا ترفض بشكل قاطع تهجير أي فلسطيني من أرضه، داعيا جميع الدول والشعوب إلى رفع أصواتها ضد هذه المحاولات.



وقال صالح خلال كلمته في حفل افتتاح ملعب بنغازي الدولي إن ليبيا كانت وستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ورفض أي مخططات تهدف إلى تفريغ فلسطين من سكانها الأصليين.

وافتتح الملعب رئيس صندوق تنمية وإعمار ليبيا، بلقاسم خليفة حفتر، مساء أمس الخميس، وسط حضور رسمي ورياضي واسع. ويعد هذا المشروع من أكبر المنشآت الرياضية في البلاد، حيث تبلغ سعته 41 ألف متفرج كمرحلة أولى، ضمن خطة تطوير البنية التحتية الرياضية في ليبيا. كما شهد الحفل الإعلان عن مشاريع مدن رياضية جديدة في سبها وطبرق وأجدابيا.



وفي كلمته خلال الحفل، شدد قائد القيادة العامة للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، على أن ليبيا ستظل موحدة رغم التحديات، داعيًا إلى توحيد الصف الوطني ونبذ الخلافات. وقال حفتر: "ندعو من ملعب بنغازي إلى وحدة الصف ولمّ شمل البلاد، فليبيا ستظل واحدة، من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها"، مؤكدا أن الليبيين هم من سيأخذون زمام المبادرة نحو تحقيق الاستقرار والوحدة.

وأشاد حفتر بجهود صندوق تنمية وإعمار ليبيا في تنفيذ هذا المشروع، مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية الرياضية هو خطوة نحو تمكين الشباب وتعزيز دورهم في بناء الوطن. وأضاف أن ملعب بنغازي الدولي سيكون لكل الليبيين، يجمعهم تحت راية الرياضة، في دليل واضح على أن ليبيا واحدة مهما كانت التحديات.

من جانبه، أعلن رئيس صندوق تنمية وإعمار ليبيا، بلقاسم حفتر، أن مشروع المدينة الرياضية في بنغازي سيشمل مرافق متكاملة، إلى جانب مشاريع مماثلة في سبها وطبرق وأجدابيا، في خطوة تهدف إلى تطوير القطاع الرياضي في ليبيا وتمكين الشباب من ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية في بيئة متطورة.

ويعد ملعب بنغازي الدولي واحدا من أكبر المشاريع الرياضية في ليبيا، بسعة 41 ألف متفرج في مرحلته الأولى، وهو جزء من خطة تهدف إلى إعادة تأهيل وتطوير الملاعب والمنشآت الرياضية، ما يعزز قدرة البلاد على استضافة المحافل الرياضية الكبرى على المستويين المحلي والدولي.