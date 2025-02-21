استطلاع: 70% من الإسرائيليين يؤيدون تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة دفعة واحدة

تؤيد الغالبية العظمى من الإسرائيليين تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ولكن دفعة واحدة.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، إن "الغالبية العظمى من الإسرائيليين تعتقد أن المرحلة الثانية من الصفقة يجب أن تتم في دفعة واحدة"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وذكرت الصحيفة أن الاستطلاع الذي أجراه معهد "لازار" (خاص) شمل عينة عشوائية من 509 إسرائيليين، وكان هامش الخطأ 4.4%.

وأضافت: "ردا على السؤال: كيف تعتقد أنه من الصواب تنفيذ المرحلة الثانية؟ كانت الإجابات: في دفعة واحدة 70%، على المراحل 14 بالمئة، لا أعرف 16%".

وتماطل إسرائيل في بدء التفاوض على خطوات تنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وتبادل أسرى فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية بأسرى إسرائيليين غالبيتهم من الجنود.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق يتم تبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين على دفعات.

كما أظهر الاستطلاع انقساما حول ما إذا كان يجب إقالة رئيسي جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، و"الموساد" دافيد برنياع من فريق التفاوض بشأن الاتفاق، واستبدالهما بوزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر.

وردا على سؤال حول ما إذا كان قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صحيحا، كانت الإجابات: صحيحة 33%، خاطئة 39%، لا أعرف 28%.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لو جرت انتخابات اليوم فإن المعسكر الداعم لنتنياهو سيحصل على 52 مقعدا من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120.

وتحصل المعارضة على 58 مقعدا، فيما يحصل النواب العرب على 10 مقاعد.

وفي 19 يناير الماضي، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والتي تتضمن 3 مراحل تمتد كل منها 42 يومًا، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.