الإعلان عن مواعيد ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مواعيد مباريات جولة الذهاب في الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أجرى ظهر اليوم الجمعة مراسم قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، اعتبارًا من الدور ثمن النهائي.

وشهدت قرعة الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا العديد من المواجهات القوية، أبرزها ليفربول الإنجليزي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

وجاءت مواعيد وملاعب مباريات ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:

الثامنة إلا ربع مساء 4 مارس.. كلوب بروج البلجيكي أمام أستون فيلا الإنجليزي - ملعب جان بريدل

العاشرة مساء 4 مارس.. بوروسيا دورتموند الألماني أمام ليل الفرنسي - ملعب سيجنال إيدونا بارك

العاشرة مساء 4 مارس.. آيندهوفن الهولندي أمام أرسنال الإنجليزي - ملعب فيليبس

العاشرة مساء 4 مارس.. ريال مدريد الإسباني أمام أتلتيكو مدريد الإسباني - ملعب سانتياجو برنابيو

الثامنة إلا ربع مساء 5 مارس.. فينورد الهولندي أمام إنتر ميلان الإيطالي - ملعب فينورد

العاشرة مساء 5 مارس.. بايرن ميونيخ الألماني أمام باير ليفركوزن الألماني - ملعب أليانز أرينا

العاشرة مساء 5 مارس.. بنفيكا البرتغالي أمام برشلونة الإسباني - ملعب دا لوز

العاشرة مساء 5.. باريس سان جيرمان الفرنسي أمام ليفربول الإنجليزي - ملعب حديقة الأمراء.