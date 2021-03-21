مهاجم الإسماعيلي يتعهد بتغيير الشكل بالفترة القادمة ويحمل سوء الحظ مسؤولية الإخفاقات

أكد شكري نجيب مهاجم نادي الإسماعيلي، أن سوء الحظ سبب تراجع نتائج فريقه في مسابقة الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم في الجولات الماضية.

وتعهد نجيب بتحسين شكل الفريق خلال الفترة القادمة وتحقيقي نتائج جيدة تعيد الدراويش لمكانته المعهودة من قبل وتسعد جماهيره الغيرة التي تحملت المثير بالفترة الصعبة الأخيرة.

وأضاف قائلاً: "الإسماعيلي في الوقت الحالي يقدم مستويات كبيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، لكن يحالفنا سوء التوفيق خلال الفترة الأخيرة، ونعمل على تعديل النتائج خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "في الوقت الحالي، الإسماعيلي يسير بشكل جيد، والجميع لديه الرغبة نحو تصحيح المسار، لأن وضع النادي في الوقت الحالي بجدول ترتيب الدوري الممتاز، لا يليق باسم الدراويش بشكل نهائي، والجميع سيعمل على تحقيق انتصارات في الجولات المقبلة".