 العثور على جثة سيدة داخل شقتها بمصر القديمة.. والتحريات: الوفاة طبيعية - بوابة الشروق
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العثور على جثة سيدة داخل شقتها بمصر القديمة.. والتحريات: الوفاة طبيعية

أرشيفية
أرشيفية
محمد أبوعوف
نشر في: الأحد 21 مارس 2021 - 1:48 ص | آخر تحديث: الأحد 21 مارس 2021 - 1:48 ص

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، على جثة مسنة فى العقد السادس من عمرها داخل شقتها فى عزبة خير الله بمنطقة مصر القديمة، وتبين من التحريات أن الوفاة طبيعية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.


تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوجود متوفية داخل شقتها بمنطقة مصر القديمة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين وجود جثة لمسنة فى العقد السادس من العمر، ولا توجد به أى إصابات ظاهرية.


ومن خلال التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال شهود العيان، تبين أن الوفاة طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة.

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