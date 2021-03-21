تأجيل إطلاق قمر اصطناعي كوري إلى الغد بسبب مشكلات في الصاروخ الحامل



أجلت كوريا الجنوبية إطلاق قمر اصطناعي متوسط الحجم للمراقبة، من الجيل القادم بسبب مشكلات في الصاروخ الحامل، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.



وكان من المقرر أن ينطلق القمر الاصطناعي الذي يبلغ وزنه 540 كيلوجراما، المحمل على صاروخ "سيوز 1ر2 إيه" الروسي من منصة "بايكونور" لإطلاق الصواريخ في كازاخستان صباح أمس السبت في الساعة الثالثة وسبع دقائق بالتوقيت المحلي الكوري.



وذكرت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن عملية الإطلاق تأجلت إلى الساعة الثالثة وسبع دقائق مساء غد الإثنين بتوقيت كوريا، بسبب مشكلات تم رصدها في الجزء العلوي من الصاروخ الحامل.



وكان قد تم نقل القمر الاصطناعي إلى كازاخستان في أواخر يناير الماضي، حيث أجرى مهندسون من المعهد الكوري لأبحاث الفضاء عمليات تفتيش وضخ وقود واكملوا بنجاح الاستعدادات للإطلاق على مدى حوالي 50 يوما.



وسيقدم القمر الاصطناعي، المزود بنظام استشعار للتصوير، مطور محليا مقاطع فيديو لمراقبة دقيقة على مسافة 8ر497 كيلومتر فوق سطح الأرض.