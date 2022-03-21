قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تنسق مع مباحث التموين والتجارة وجهاز حماية المستهلك ومفتشي التموين، لضبط إيقاع السوق.

وأضاف عشماوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يعرض عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أنه سيكون هناك التزام صارم فيما يتعلق بخصائص الخبز وأوزانه عندما يتم الاتفاق مع المخابز الأفرنجية، طالما ستورد له الدولة الدقيق بهذا السعر.

وأكد أن الدولة لديها احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية، خاصة الأقماح فهي تفي بالغرض حتى مطلع العام المقبل، متوقعًا توريد حوالي ستة ملايين طن قمح هذا العام إضافة إلى ما هو قائم.

ولفت إلى الحافز الإضافي الذي تم تحديده لسعر توريد أردب القمح أكثر من ممتاز لموردي الأقماح، لأن هامش الأرباح جيد سواء للتجار أو المزارعين، على أن توفر الدولة في المقابل السماد المدعم، لتشجيع المزارع على تسليم القمح إلى الدولة.