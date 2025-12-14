أبو تريكة: صلاح أفضل لاعب عربي ولو لم يفز بأمم أفريقيا

أكد محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن محمد صلاح هداف ليفربول يتمنى تحقيق لقب كأس الأمم مع المنتخب، متمنيا له الفوز به، لكنه شدد على أن عدم التتويج لن يقلل من مكانة اللاعب، الذي يظل أفضل لاعب عربي في التاريخ بفضل بطولاته وألقابه ومستواه المميز.

وأوضح أبوتريكة في تصريحات تلفزيونية أن صلاح لا يحتاج معاملة خاصة في ليفربول، وذلك على وقع أزمته مع مدرب الهولندي آرني سلوت، والتي بدأت تعرف طريقها للنهاية مؤخرا.

وأضاف: "صلاح يحتاج معاملة النجوم، بما يتناسب مع قدره وقيمته للفريق، وإذا كان قد تراجع مستواه لبعض الوقت فليس وحده كذلك".

وتابع: "لا أتوقع أن يقوم بذلك مع صلاح سلوت لأنه يفتقد هذه المقومات كمدرب".

وأضاف: "صلاح كان السبب الرئيسي في وصول مصر إلى كأس العالم مرتين بعد غياب دام 30 عاما، مشيرا إلى أن الجماهير طماعة، وأن اللاعب قادر على تحمل الضغوط الكبيرة الملقاة على عاتقه".

كما تحدث عن المنافسة في أمم أفريقيا قائلا: "منتخب المغرب سيكون المرشح الأول للفوز بكأس الأمم الأفريقية، فإذا لعب بثلاثة فرق في البطولة، ستحتل المغرب المراكز الثالثة الأولى"، في إشارة إلى قوة المغرب سواء بالصف الأول أو الثاني أو حتى الثالث من اللاعبين.