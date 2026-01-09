سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر قادر على تخطي عقبة كوت ديفوار والتأهل لمباراة نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال عبدالعزيز في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "أتمنى عدم الوصول للأشواط الإضافية لأن منتخب كوت ديفوار مميز في الناحية البدنية ومن وجهة نظري منتخب مصر لن يكون قادر بدنيا على الوصول للأشواط الإضافية بسبب مباراة بنين".

وأضاف: "منتخب كوت ديفوار يمتلك لاعبين مميزين في خط الوسط والهجوم ويجب استغلال محمد صلاح وعمر مرموش وأتمنى مشاركة مصطفى محمد من بداية اللقاء للضغط على دفاع الأفيال".

وأوضح: "أحمد فتوح لاعب مميز للغاية وسيكون له دور مؤثر مع منتخب مصر أمام كوت ديفوار وهو لاعب زكي ويستطيع التعامل في هذه المباراة ولديه حلول كثيرة".