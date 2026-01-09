تقارير تحسم الجدل حول مستقبل مرموش مع مانشستر سيتي بعد صفقة سيمينيو

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن مستجدات جديدة بشأن مستقبل الدولي المصري عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عقب إعلان النادي تعاقده رسميًا مع الغاني أنطوان سيمينيو، لاعب بورنموث، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن مانشستر سيتي ضم سيمينيو بعقد يمتد حتى عام 2031، ما أثار تساؤلات حول وضع مرموش داخل صفوف الفريق في المرحلة المقبلة.

وبحسب ما أفاد به الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، فإن عمر مرموش لا يخطط لمغادرة مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، رغم وصول سيمينيو إلى ملعب الاتحاد.

وأشار رومانو إلى أن احتمالية الرحيل قد تكون أقرب للاعب آخر في الفريق، وهو أوسكار بوب، في الوقت الذي لا تزال فيه الرؤية غير واضحة تمامًا بشأن مستقبل مرموش على المدى البعيد.

وعلى الصعيد الدولي، يستعد عمر مرموش للانضمام إلى معسكر منتخب مصر، استعدادًا لمواجهة كوت ديفوار، المقرر إقامتها مساء غدٍ السبت في تمام التاسعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.