​وزير البترول يبحث مع شركات كويتية تعزيز التعاون والاستثمار في مصر

​عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، 3 لقاءات ثنائية هامة مع المؤسسات والشركات البترولية الكويتية على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنظمة أوابك في دولة الكويت.

وذكرت وزارة البترول أن ذلك يأتي في إطار جهود تعزيز الشراكة الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة بين البلدين في قطاع الطاقة.

والتقى الوزير كلا من الشيخ نواف سعود الناصر الصباح، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، وعيسى عبدالرحمن المراغي، الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك)، و أحمدجابر العيدان، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت.

وأكد الوزير ​خلال اللقاء مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، أهمية تعزيز الشراكة الاستثمارية بين الجانبين ، حيث تم بحث فرص زيادة الاستثمار الكويتي في قطاع البترول والغاز المصري، والتوسع في أنشطة الاستكشاف والإنتاج في ضوء توافر الفرص الواعدة والنماذج الجاذبة للاستثمارات، كما تطرقت المباحثات إلى سبل التعاون في مجالات البنية التحتية وتكرير البترول والغاز الطبيعي.

​وفي لقائه مع الرئيس التنفيذي لشركة كوفبيك، تناول الوزير فرص توسيع مشاركة الشركة في امتيازات الاستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول المصرية، خاصة في جولات المزايدات والفرص الاستثمارية بالبحر المتوسط، والبحر الأحمر، والصحراء الغربية.

وتم بحث سبل التعاون الفني وتبادل الخبرات في إدارة الخزانات، وتصميم الآبار، ودعم استخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستكشاف والإنتاج.

وأكد الوزير خلال اللقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، على الاستفادة من الخبرات الفنية المشتركة، ولا سيما في تقنيات الاستخلاص المعزز للبترول (EOR) والإدارة المتقدمة للخزانات، إلى جانب بحث توسيع دور شركات الحفر المصرية، مثل شركة الحفر المصرية والحديثة للحفر، في عمليات الاستكشاف والإنتاج الكويتية وزيادة حجم الأعمال مع نفط الكويت.

كما تمت مناقشة أوجه تبادل الخبرات، و إقامة برامج التدريب المشتركة للمهندسين والمتخصصين في مجالات الحفر والخزانات.