اقترب النادي الأهلي المصري من حسم صفقة التعاقد مع الظهير الأيسر يوسف بلعمري، لاعب الرجاء الرياضي المغربي، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل رغبة الجهاز الفني في تعزيز الجبهة اليسرى.

وذكرت صحيفة “البطولة” المغربية أن الأهلي بات على بُعد خطوات قليلة من إتمام الصفقة، حيث تُقدَّر قيمة انتقال بلعمري بحوالي 500 ألف دولار أمريكي، مع تبقي بعض التفاصيل الإجرائية قبل الإعلان الرسمي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الرجاء وافقت على بيع عقد اللاعب، خاصة في ظل عدم رغبته في تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ما دفع النادي المغربي لتسويقه خلال الفترة الحالية لتفادي رحيله مجانًا.