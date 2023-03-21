 لمدة 7 ساعات.. قاذفتين استراتيجيتان روسيتان تحلقان فوق بحر اليابان (فيديو) - بوابة الشروق
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لمدة 7 ساعات.. قاذفتين استراتيجيتان روسيتان تحلقان فوق بحر اليابان (فيديو)

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 11:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 11:28 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرتين (قاذفتين) استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" حلقتا فوق بحر اليابان لمدة 7 ساعات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أرفقته بفيديو يوثق جزءا من الرحلة، إنّ حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز Tu-95MS، بعيدتي المدى قامتا برحلة مخطط لها في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر اليابان.

وأضافت الوزارة في البيان أن الرحلة كانت مدتها 7 ساعات، ورافقت الطائرتين، مقاتلات من نوع "سو-30" و"سو-35" التابعة للقوات الجوية في المنطقة العسكرية الشرقية.


وأكدت الوزارة أن جميع رحلات طائرات القوات الجوية الروسية يتم تنفيذها بما يتفق مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.


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