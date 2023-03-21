أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرتين (قاذفتين) استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" حلقتا فوق بحر اليابان لمدة 7 ساعات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أرفقته بفيديو يوثق جزءا من الرحلة، إنّ حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز Tu-95MS، بعيدتي المدى قامتا برحلة مخطط لها في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر اليابان.

وأضافت الوزارة في البيان أن الرحلة كانت مدتها 7 ساعات، ورافقت الطائرتين، مقاتلات من نوع "سو-30" و"سو-35" التابعة للقوات الجوية في المنطقة العسكرية الشرقية.

الدفاع الروسية: قاذفتان استراتيجيتان من طراز "تو-95" أجرتا دورية فوق بحر اليابان

#العربية pic.twitter.com/avMXJqwmQS — العربية (@AlArabiya) March 21, 2023



وأكدت الوزارة أن جميع رحلات طائرات القوات الجوية الروسية يتم تنفيذها بما يتفق مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.