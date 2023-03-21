تعليم الإسكندرية: الأنشطة التربوية أفضل طريق لإطلاق إبداعات الطلاب ومواهبهم

أكد الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإسكندرية، أهمية الأنشطة التربوية، والمعارض الفنية، في إعداد الطالب للحياة، باعتبارها الطريق الأمثل لإطلاق إبداعات الطلاب ومواهبهم، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتفعيل الأنشطة التربوية وتنظيم معارضها الختامية.

جاء ذلك خلال عرض وحفل ختام الأنشطة التربوية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والذي تم تنظيمه بمجمع مدارس زهران الرسمية لغات المميز بإدارة شرق.

وذكرت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في بيان، أن المعرض ضم بين جنباته العديد من الأعمال والأنشطة الخاصة بالمشروعات القومية، وجهود القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة وتطوير العشوائيات وإنشاء مشروعات حضارية بديلة، وكذلك التغيرات المناخية، والكوارث والأزمات والزلازل وغيرها، وأنشطة متميزة لذوي الهمم والقدرات الخاصة.

كما شهدت الاحتفالية تنظيم ثلاثة عروض رياضية متميزة للبنين والبنات على أنغام الأغنيات الوطنية.

حضر الاحتفالية نادية فتحي وكيل المديرية، والنائب إيهاب أبو كليلة عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، ورأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية، وأمل حسان مدير عام التعليم الفني، ومديرو عموم الإدارات التعليمية، والموجهون العموم، ولفيف من القيادات التنفيذية والتربوية.