السفيرة مشيرة خطاب: المرأة المصرية تتمتع بحقوق غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المرأة المصرية تتمتع بحقوق غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحققت الكثير من الإنجازات في مجالات مختلفة منها مجال إدارة الشركات والقطاع المصرفي، وتمثيلها مشرف للغاية.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب، خلال اتصال هاتفي مع قناة "سي بي سي" الفضائية لبرنامج هذا المساء مع "قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالى، مساء اليوم الإثنين، إن احتفالية يوم المرأة المصرية اليوم شهدت طاقة إيجابية، كما أن هذه الطاقة تنبع بالشعور بالإنجاز ومسيرة نجاح كل عام يضاف عليها، مشيرة إلى أن القرارات التى أصدرها الرئيس السيسي اليوم تدخل في العمق، وتعطي عائدا مضاعفا، مثل مطالبة الرئيس بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، هذا ليس مجرد تمكين للمرأة، ولكن لزيادة كفاءة هذه الهيئات وتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد.

وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب أن قرار الرئيس بتكليف الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للتأكد من عدم وجود تمييز مستتر في التشريعات قد يحرم المرأة من فرصة مساوية مثل التي يتمتع بها الرجل، معتبرة أن هذا قرار هام.

وأشارت إلى أن قرار التوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة يعبر عن الحكمة والرؤية في التفكير، لافتا إلى أن التوسع في مشروعات الإدخار والإقراض الرقمي والمشروعات الصغيرة، حيث تعد النساء من أكبر المستفيدات في هذه المشروعات.

وأكملت أنه ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الشركات التي تشارك فيها النساء في مجالس إدارتها بشكل فعال هي الأكثر كفاءة في الأداء والإنجاز على مستوى العالم، وهذا القرار سيحدث نقلة نوعية.

وأضافت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنها أرسلت قائمة للجنة العفو الرئاسي للإفراج عن بعض الشباب الذين أخطأوا ولم يرتكبوا جرائم عنف، وننتظر خروجهم قبل شهر رمضان، فيما وجهت التحية للرئيس السيسي على تفعيل لجنة العفو الرئاسي، ومثمنة في الوقت ذاته جهود لجنة العفو الرئاسي، وهناك تعاون واستجابة كبيرة لطلبات المجلس القومي لحقوق الإنسان.