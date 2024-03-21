إصابة شخص إثر انهيار شرفة عقار قديم في الإسكندرية

أصيب سائق دراجة نارية "موتوسيكل"، إثر سقوط كتل حجرية عليه؛ جراء انهيار بلكونة الطابق السادس، بعقار كائن في شارع الشيخ سلامة حجازي، التابع لنطاق دائرة قسم شرطة العطارين، وسط الإسكندرية.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي؛ بسقوط أجزاء من شرفة شقة سكنية، أسفرت عن إصابة شخص تصادف مروره أسفل العقار.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث القسم، رفقة سيارة الإسعاف، والحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي أن السائق سقط في الشارع، إثر سقوط أجزاء خرسانية عليه.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الخميس، فقد جرى نقل المصاب بسيارة الإسعاف إلى المستشفى الرئيسي الجامعي لمحاولة إسعافه، وضع الحواجز الحديدية في محيط الانهيار، حماية للمارة من المواطنين والسيارات.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.