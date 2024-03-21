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مدفأة تودي بحياة 3 من أسرة واحدة في المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الخميس 21 مارس 2024 - 8:01 ص | آخر تحديث: الخميس 21 مارس 2024 - 8:01 ص

شهدت إحدى قرى محافظة المنيا، حادثة مأساوية راح ضحيتها أسرة مكونة أب وأم وطفل، بسبب الاختناق من الدفاية وجارى نقل الجثث إلى المشرحة، للعرض على الطب الشرعي.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارًا، يفيد بمصرع أسرة مكونة من أب وأم ونجلهما، في ظروف غامضة في إحدى القرى التابعة لمحافظة المنيا.


على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة أبو قرقاص، إلى موقع الحادث تبين وفاة 3 أشخاص أب وأم ونجلهما، وتم نقل الجثث إلى المشرحة استعدادًا لعرضهم على الطب الشرعي، وبالمعاينة الأولية تبين أن سبب الوفاة بسبب الاختناق من الدفاية.

وقررت النيابة العامة ندب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة الحقيقي، وإعداد تقرير مفصل عن الحالة.


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