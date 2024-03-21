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أعلن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني السبب وراء خروج حسين الشحات من معسكر الفراعنة بشهر مارس الجاري.

ويستعد منتخب مصر مواجهة نيوزيلاندا يوم الجمعة المقبلة ضمن بطولة كأس عاصمة مصر الودية الدولية.

وقال حسام حسن لوسائل الإعلام:" خروج الشحات من المعسكر جاء بسبب معاناته من تقلص عضلي".

أضاف:" أرفض المخاطرة بسلامة اللاعبين والتأثير على مستقبله مع ناديه والمنتخب والبركة في اللاعبين المتواجدين معنا".

أكمل:" انضمام مصطفى شلبي لمعسكر المنتخب بدلا من الشحات لم يأتي في يوم وليلة لأننا نتابعه منذ فترة وهناك أيضا لاعبين مثل اوفا ورمضان صبحي وآخرين ننتظر منهم الأفضل للتواجد معنا في المعسكرات المقبلة".

واصل:" إصابة نبيل كوكا عبارة عن كدمة في الظهر بينما الشحات عانى من بعض الإجهاد".

تابع:" شعرت وأنا بصحبة جهازي المعاون ونحن في استقبال اللاعبين بالمعسكر سواء المحليين والمحترفين كأنهم بحياة وروح جديدة متشوقون لتصحيح مسار المنتخب وبذل أقصى جهد لتحقيق أفضل النتائج وتعويض الجماهير المصرية عن الأداء المخيب في أمم إفريقيا الأخيرة الجميع لديه الرغبة في الظهور بشكل جيد".

أشار:" لا اتضايق من الانتقادات عندما تتعلق بالاداء الفني أو على مستوى اختيار اللاعبين ولكني أرفض الحديث في الأمور البعيدة عن الإطار الفني لأن هذا يعطل أهدافنا والكرة المصرية مش ناقصة عطلة".

أتم:" استبعاد النني من معسكر المنتخب بشهر مارس الجاري ليس نهاية المطاف قلت من قبل أن باب المنتخب مفتوح أمام أي لاعب الأمر نفسه ينطبق على أحمد فتوح ، نتابع كل اللاعبين وننتظر منهم الأفضل للتواجد معنا في المرحلة المقبلة".