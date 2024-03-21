مصدر طبي أفغاني: مقتل 21 وإصابة 50 في انفجار قندهار بجنوب البلاد

قالت مصادر في مستشفى مرويس بإقليم قندهار الأفغاني إن الانفجار الذي وقع صباح اليوم الخميس، في المنطقة الأولى بمدينة قندهار، جنوبي البلاد، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين.

وأفادت عناصر في قيادة الشرطة التابعة لحركة طالبان في قندهار لموقع أفغانستان إنترناشيونال الإلكتروني، بأن الانفجار وقع في منطقة تخضع لحراسة مشددة.

ووفقا لعناصر الشرطة، تمكن مهاجم انتحاري من المرور عبر نقاط التفتيش، ثم فجر شحنة من المتفجرات بين أعضاء من حركة طالبان كانوا واقفين في طابور لاستلام رواتبهم أمام بنك كابول.

ووقع الانفجار قرب موقع قريب من قيادة شرطة طالبان في قندهار.

وفي بيان عن الحادث، قالت وزارة داخلية طالبان إنه في تفجير انتحاري أمام بنك كابول بقندهار، قتل وجرح "العديد من المواطنين"، دون الإفصاح عن أي أرقام دقيقة بشأن الضحايا.

وأضافت أن الانفجار "نفذه الخوارج".

وعادة ما تشير طالبان إلى تنظيم داعش باسم "الخوارج".

وقال سكان قندهار إن الانفجار كان قويا للغاية، وسمع دويه من مسافة بعيدة.

وأشار عدد من أعضاء حركة طالبان في قندهار وشهود عيان إلى أن عدد القتلى جراء الانفجار "مرتفع".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

وأعلن مستشفى مرويس استقباله ضحايا التفجير، مشيرا إلى الحاجة للتبرع بالدم.