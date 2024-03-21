ساكا يغادر معسكر المنتخب الإنجليزي

خرج بوكايو ساكا، مهاجم فريق أرسنال، من تشكيل المنتخب الإنجليزي الذي يستعد لمواجهة البرازيل وبلجيكا وديا ، بسبب الإصابة .

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما كان في حالة جيدة مع أرسنال هذا الموسم في الوقت، الذي يتصدر فيه فريقه ترتيب الدوري ويستعد لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

ورغم ذلك سيغيب اللاعب عن المباراتين الوديتين لإنجلترا، قبل أن يختار جاريث ساوثجيت، المدير الفني للفريق، قائمته لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024) في أيار / مايو المقبل.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان له : "بوكايو ساكا غادر معسكر المنتخب الإنجليزي وعاد لناديه من أجل استكمال عملية التأهيل".

وأضاف: "أخبر مهاجم أرسنال طاقم مركز التدريبات في سانت جورج بارك بإصابته، ولن يكون قادرا على المشاركة في المران".

وتابع البيان : "لن يتم استبدال اللاعب، وستواصل القائمة المكونة من 25 لاعبا استعداداتها للمباريات المقبلة أمام البرازيل وبلجيكا".