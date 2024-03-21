قرار بتصفية شركة راكتا لصناعة الورق: خسرت نحو 400 مليون جنيه في 6 أشهر

قررت الجمعية العمومية غير العادية لشركة العامة لصناعة الورق - راكتا حل الشركة وتصفيتها.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية اليوم، أنه تقرر تعيين مصفياً على الشركة العامة لصناعة الورق راكتا، لإعداد ميزانية تصفية كل ستة أشهر اعتباراً من آخر مركز مالي مدقق من مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات في 31 ديسمبر 2023.

وسجلت الشركة خسائر خلال المدة من يوليو حتى نهاية يناير 2024 بلغت نحو 398.548 مليون جنيه.

وقالت الشركة في بيان للبورصة في فبراير الماضي، إن الخسائر بنسبة 720%، على أساس سنوي، في النصف الثاني من العام الماضي.

وأوضحت أنها سجلت خسائر بلغت 385.19 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 46.98 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

بينما زادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 202 ألف جنيه، مقابل 150 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع خسائرها إلى خروج بعض العاملين إلى المعاش المبكر بتكلفة 315.8 مليون جنيه، حيث تم اقتراض قيمة المعاش المبكر من القابضة للصناعات الكيماوية بفوائد.