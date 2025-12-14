شهدت أسواق الطيور بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، انخفاضًا فى أسعار الدواجن، حيث وصل سعر الدواجن البيضاء إلى 68 جنيها للكيلو.

ورصدت "الشروق" خلال جولة ميدانية بسوق الطيور في منطقة المنشية بوسط المدينة، انخفاضًا في أسعار بعض الدواجن.

وقال محمد إسماعيل، أحد تجار السوق، إن أسواق الطيور تشهد انخفاضًا، وأن أسعار الدواجن البيضاء تتراوح حاليًا بين 65 و68 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر الدواجن الحمراء "البلدي" 85 جنيهًا للكيلو، والفيومي 110 جنيهًا، كما بلغ سعر كيلو البانيه ما بين 160 إلى 180 جنيهًا، والأوراك من 68 إلى 73 جنيهًا، فيما استقر سعر الكبد والقوانص عند 80 جنيهًا للكيلو.

وأشار إسماعيل، إلى أن سعر البط السوداني بلغ نحو 130 جنيهًا للكيلو حسب النوع، بينما تراوح سعر زوج الحمام بين 170 و210 جنيهات، وسجل الأرنب البلدي 155 جنيهًا للكيلو.

وفيما يخص أسعار البيض، أوضح إسماعيل، أن هناك ارتفاعًا، حيث وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى 125 جنيهًا، والأبيض إلى 120 جنيها، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيها.