ضبط قضايا إتجار في العملات الأجنبية بـ18 مليون جنيه خلال 24 ساعة

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تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة، من ضبط قضايا إتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 18 مليون جنيه.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط قضايا إتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 18 مليون جنيه.

يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.