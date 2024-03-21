رئيس الإمارات وعاهل الأردن يبحثان جهود تدفق المساعدات لسكان غزة

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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل الأردن، اليوم الخميس، الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وضمان تدفق مزيد من المساعدات الإغاثية الكافية إلى سكان القطاع لتخفيف معاناتهم بشكل عاجل وآمن ودون عوائق من خلال البر والبحر والجو.

وبحث الجانبان في أبو ظبي العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما وتطويره بما يحقق مصالحهما المشتركة ويلبي تطلعات شعبيهما نحو التنمية والازدهار، إضافة إلى مجمل القضايا والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وكالة أنباء الإمارات، إن الجانبين تناولا تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والمستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأكدا في هذا السياق ضرورة التحرك الدولي الجاد للدفع تجاه مسار السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتعزيز أمنها واستقرارها.

ولفتا إلى حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها.