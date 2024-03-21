الجزائر: الإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

أصدرت رئاسة الجمهورية الجزائرية بيانا، اليوم الخميس، تضمن تحديد موعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يوم السبت السابع من سبتمبر 2024.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "ترأس، اليوم، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعًا خُصّص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة".

وحضر الاجتماع، رؤساء مجلسي الأمة، والمجلس الشعبي الوطني، والمحكمة الدستورية، وعدد من كبار المسؤولين .

كان تبون - 78 عاما، ألمح نهاية العام الماضي لترشحه لولاية ثانية، حيث رد على عضو في البرلمان بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بالقول: "الله يعطينا الصحة". ثم رد على مجموعة من البرلمانيين الذين دعوه أيضا إلى الترشح: "في النهاية، ومن خلالكم، سنترك الشعب ليقرر". علما أنه انتخب يوم 12 ديسمبر 2019 رئيسا للجزائر لولاية مدتها 5 سنوات.