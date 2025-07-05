تداول بضائع وحاويات 27 سفينة متنوعة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 سفينة وغادرته 11 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 27 سفينة، منها السفينة BH OCEAN والتي ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 190 مترا، وعرضها 24 مترا القادمة من أوكرانيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ31000 طن من القمح لصالح القطاع العام.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، اليوم، أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة، وتأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط؛ لاستقبال ناقلات القمح، لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26 ألفا و223 طنا، تشتمل على 2825 طن مولاس، و10 آلاف و419 طن جبس معبأ، و1000 طن أسمنت معبأ، و800 طن حديد، و11 ألفا و179 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45 ألفا و953 طنا، تشتمل علي 4966 طن قمح، و28 ألفا و672 طن ذرة، و7699 طن خردة، و2286 طن خشب زان، و2330 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 293 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 554 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3459 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 107 ألفا و942 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 33 ألفا و286 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 2965 شاحنة.