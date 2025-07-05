في أعقاب إقامة عمرو دياب لحفل غنائي ضخم مساء أمس الجمعة في منتجع مراسي بالساحل الشمالي، انتشرت فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي وخاصة تيك توك، من قبل جمهور الحفل، تفيد بوقوع اشتباكات عنيفة وهرج ومرج بين عدد من الحاضرين والأمن المسئول عن التنظيم.

كانت أبرز المشاهدات من خارج مقر إقامة الحفل من واقع الفيديوهات المنشورة، أن سوء التنظيم كان الحاضر الفعلي في الأجواء خارج الحفل، وما صاحبه بالتبعية من اشتباكات عنيفة بين الأمن وعدد من الرواد، وصلت لحد الضرب بالحواجز الحديدية وتقاذفها، كما شهد طريق العلمين اختناقا مروريا شديدا للغاية لعدد كبير من الكيلومترات قبل بوابات مراسي بسبب الإقبال الكبير على حضور الحفل، رغم محاولات الشرطة المصرية لإنقاذ الموقف وفض هذا الاختناق المروري الشديد.

ونشر عدد كبير من الجمهور فيديوهات غبر منصات التواصل الاجتماعي ولا سيما تيك توك ينتقدون بلهجة حادة سوء التنظيم وعجز الشركة المنظمة عن تهيئة أجواء لائقة بحفل لمطرب جماهيري، واضطرار بعضهم لتسلق الأسوار لدخول الحفل رغم ان بحوزتهم تذاكر الحفل. لمشاهدة الفيديوهات من هنا ومن هنا.

وشهد حفل عمرو دياب أمس حضورا جماهيريا غير مسبوق على ساحل Sol beach في منتجع مراسي بالساحل الشمالي، وحرص دياب على غناء باقة من أغاني ألبومه الجديد "ابتدينا" الذي طرحه قبل أيام، وخصوصا أغنيات "خطفوني" و"بابا" و"ابتدينا".

وما جعل الحفل مميزا أكثر هو حضور جنا ابنة عمرو دياب، ومشاركتها له في الغناء على المسرح لأغنية "خطفوني" والتي تستهل بصوتها مطلع هذه الأغنية، كما ظهر نجله عبد الله على المسرح أمس، وهو يشاركه أيضا بالغناء في أغنية "يالا".

ومن المقرر لعمرو دياب أن يحيي حفلين خلال الفترة المقبلة، الأولى في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة على مسرح عبادي الجوهر أرينا يوم الخميس المقبل الموافق ١٠ يوليو، والحفل الآخر يوم ١ أغسطس المقبل على مسرح U arena ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة.