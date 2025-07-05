حضر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، حفل إحياء ليلة عاشوراء في طهران مساء اليوم (السبت).

يُعد هذا أول ظهور علني له منذ الحرب مع إسرائيل، والتي ترددت خلالها أنباء عن أن إسرائيل كانت تدرس اغتياله.

وكان غياب خامنئي في الفترة الماضية يشير إلى حالة أمنية مشددة تحيط بالمرشد الأعلى الإيراني، الذي يملك الكلمة الفصل في جميع شئون الدولة، وذلك تحسبا لضربات محتملة من جانب إسرائيل.

وقد شوهد المرشد الأعلى الإيراني، الذي كان مختبئا منذ الهجوم الإسرائيلي الافتتاحي وتجنب الظهور العلني حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار.