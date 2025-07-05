محمد ثروت تعليقا على أحدث صورة للزعيم: فرحة الناس بيه أكبر من أي زفة

نشر الفنان محمد ثروت، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا عبر فيه عن سعادته عندما شاهد صورة للزعيم عادل إمام في فرح حفيده عادل رامي إمام.

وكتب ثروت: "للأسف أنا ماكنتش في الفرح.. بس أول ما شُفت طلة الزعيم، حسيت إني هناك.. ضحكته رجعت الروح، ووجوده خطف الأضواء من كل حاجة حواليه.. فرحة الناس بيه كانت أكبر من أي زفة.. وده الطبيعي؛ لأنه مش بس نجم.. ده عادل إمام".

واستكمل: "الزعيم طمن قلوبنا من غير ما يتكلم، بس حضوره قال كتير.. ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا أستاذنا الكبير.. أنت الفرحة اللي مش بتتكرر.. وحشتنا يا زعيم".

يذكر أن الفنان محمد عادل إمام، نشر عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، صورة من فرح ابن شقيقه المخرج رامي إمام، وظهر فيها الزعيم عادل إمام وسط أسرته في حفل زفاف حفيده، الذي أقيم في فيلا الزعيم بالمنصورية.

ولاقت الصورة، رواجًا كبيرًا وتفاعلا من رواد السوشيال ميديا، والذين علقوا بعبارات إيجابية، متمنين للزعيم دوام الصحة والعافية.



جدير بالذكر أن هذه الصورة هي أحدث صورة له حقيقية من حفل زفاف حفيده والذي اسمه على اسم الزعيم "عادل"، وانتشرت صور كثيرة مؤخرًا للزعيم عادل إمام بالذكاء الاصطناعي، وأشهرها الصورة التي كانت تظهره على سرير المرض وانتقدها نقيب الفنانين د. أشرف زكي في مداخله له في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا".