حفتر يدعو الشركات اليونانية إلى المساهمة بالمشاريع التنموية في ليبيا

وجه القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر يوم الأحد، الدعوة للشركات اليونانية إلى المساهمة في المشاريع التنموية في ليبيا، مؤكدا أهمية تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.





وجاء ذلك خلال استقبال حفتر في بنغازي، وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس، والوفد المرافق له، وفق بيان لمكتب إعلام القيادة العامة نشره في صفحته على "فيسبوك".

وتباحث الجانبان، خلال اللقاء، حول سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين ليبيا واليونان، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

من جهته، أعرب جيرابيتريتيس عن تقديره لدور حفتر في ترسيخ الأمن والاستقرار في ليبيا، وما تشهده المدن والقرى الليبية من نهضة عمرانية متسارعة.

هذا ورحّب القائد العام للجيش الوطني الليبي بوزير الخارجية اليوناني، مؤكدا على عُمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وأهمية تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

ووجه دعوة إلى الشركات اليونانية المتخصصة في مجالات الإعمار والبنية التحتية، للمساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية التي تشهدها مختلف المدن والمناطق الليبية.



وقبيل الزيارة، أعلن وزير الخارجية اليوناني أنه سيناقش مع المشير حفتر في بنغازي قضيتي ترسيم الحدود البحرية والهجرة، لا سيما مع عزم مجلس النواب المصادقة على الاتفاق البحري مع تركيا الذي تعارضه اليونان، وزيادة تدفقات الهجرة من سواحل شرق ليبيا إلى الجزر اليونانية في البحر المتوسط.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا والحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب قد أعربتا عن استنكارهما لقيام اليونان بمنح تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية متنازع عليها مع ليبيا.