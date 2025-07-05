ترامب: إرسال خطابات الرسوم الجمركية إلى 12 دولة يوم الاثنين المقبل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه وقّع خطابات إلى 12 دولة تحدد معدلات الرسوم الجمركية المختلفة التي ستواجهها على السلع التي تصدرها إلى الولايات المتحدة، على أن تُرسل على أساس "إما القبول أو الرفض"، الاثنين.

وفي تصريحاته للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في أثناء التوجه إلى ولاية نيوجيرسي، رفض ترمب تحديد الدول المعنية، قائلاً إن ذلك سيُعلن الاثنين، بحسب موقع الشرق الارخباري.

وفي وقت سابق الخميس، ترامب قال إنه يتوقع إرسال الدفعة الأولى من الرسائل الجمعة، الذي كان عطلة وطنية في الولايات المتحدة، لكن الموعد تغير.