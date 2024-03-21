بولندا تنضم لمبادرة تشيكية لشراء 800 ألف قذيفة مدفعية من أجل أوكرانيا

قال وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الخميس، إن بلاده سوف تنضم لمبادرة تشيكية لشراء 800 ألف قذيفة مدفعية من أجل أوكرانيا من دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وأكد خلال اجتماع مع نظرائه من جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا ضمن مجموعة فيشجراد، أن وارسو لا تريد فقط تقديم المساعدة المالية، ولكن أيضا تريد المساعدة في الأمور اللوجستية.

ومع ذلك، يصر وزير خارجية المجر بيتر سيارتو على أن بلاده لن تشارك في المبادرة، وقال إن بلاده لم تزود أوكرانيا بأي أسلحة حتى الآن، ولن تقوم بذلك في المستقبل.

وأوضح وزير خارجية سلوفينيا يوراج بلانار أنه يعتقد أن الحرب في أوكرانيا ليس لها حل عسكري.

يذكر أن 18 دولة تعهدت حتى الآن بالمشاركة في المبادرة التشيكية، من بينها ألمانيا، وفرنسا، وكندا، والنرويج.