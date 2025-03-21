حماس: تصريحات رئيس الشاباك الإسرائيلي تكشف تلاعب نتنياهو بالمفاوضات

قالت حركة حماس إن تصريحات رئيس "الشاباك" الإسرائيلي رونين بار، تكشف تلاعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعمد بملف المفاوضات وسعيه لإفشال أي اتفاق.

وأوضحت حماس، في تصريحات صحفية، أن هذه الاعترافات من داخل قيادة الاحتلال، تؤكد أن نتنياهو كان ولا زال هو العائق الحقيقي أمام أي صفقة تبادل، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وكان رئيس الشاباك رونين بار، شن هجومًا حادًا على الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو، في أعقاب اتخاذ قرار بإقالته من منصبه.

واتهم بار، في رسالة له، الحكومة الإسرائيلية أنها اتخذت قرار الإقالة لمنع التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر وحجب الحقيقة عن الجمهور.

وأضاف أن نتنياهو كان ينوي إجراء مفاوضات دون التوصل إلى صفقة، ولذلك تم استبعاد بار من فريق التفاوض.

وإلى ذلك، أكدت حماس أن محاولات نتنياهو إبعاد شخصيات أمنية مؤثرة عن المفاوضات، يعكس أزمته الداخلية وأزمة الثقة المتفاقمة بينه وبين منظومته الأمنية، وتكشف عدم جديته في التوصل إلى اتفاق حقيقي.

وأوضحت حماس أن "تصريحات رئيس الشاباك أكدت أن نتنياهو سعى إلى هندسة مفاوضات شكلية تُستخدم للمماطلة وكسب الوقت، دون التوصل إلى نتائج ملموسة".

كما نبهت حماس المسئولين الأمريكيين للكف عن تحميلها مسئولية تعطيل الاتفاقات، وتوجيه الاتهام لنتنياهو، ومسئوليته المباشرة عن استمرار معاناة الأسرى وعائلاتهم.

وحملت نتنياهو وحكومته المتطرفة المسئولية الكاملة عن إطالة معاناة أسراهم وعائلاتهم، مؤكدةً أن الطريق الوحيد للإفراج عن الأسرى هو وقف العدوان والعودة للمفاوضات، وتنفيذ الاتفاق بعيداً عن المناورات السياسية "الفاشلة".

ومساء الأحد، أعلن نتنياهو، عن قراره إقالة بار؛ لـ"انعدام الثقة فيه”، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023، على أن يُعرض القرار في اجتماع حكومي.