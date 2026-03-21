قالت إيران، إن منشأة نطنز النووية أُصيبت في غارة جوية، وفقا لوكالة "أسوشيتيد برس".

وفي ذات السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر لم تسمه، قوله إن الهجوم على موقع نطنز شنته الولايات المتحدة باستخدام صواريخ خارقة للتحصينات".