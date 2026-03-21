السبت 21 مارس 2026 5:33 ص القاهرة
الرئيس الصربي: من الصعب منع نشوب الحرب العالمية الثالثة إن لم تكن قد بدأت فعلا

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
وكالات
نشر في: السبت 21 مارس 2026 - 4:31 ص | آخر تحديث: السبت 21 مارس 2026 - 4:31 ص

أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن اعتقاده بأنه سيكون من الصعب لاحقا منع نشوب الحرب العالمية الثالثة، لأنها على الأرجح قد بدأت بالفعل.

وقال فوتشيتش في مقابلة مع صحيفة برلينر تسايتونغ الألمانية: "سيكون من الصعب منع الحرب العالمية الثالثة. لأنها ربما قد بدأت بالفعل – لكننا فقط لا نتحدث عنها رسميا بعد".

وأشار الزعيم الصربي إلى أن الصراع على النفط والغاز والثروات الباطنية والمعادن النادرة وغيرها من المواد الخام بدأ منذ زمن بعيد.

وأضاف رئيس صربيا: "إذا نظرنا إلى الحربين العالميتين الأولى والثانية، فسنجد أن كلتيهما بدأتا أولا كصراعات إقليمية. ولم تُبنَ تحالفات عسكرية وسياسية واسعة النطاق إلا فيما بعد، والتي تصادمت في نهاية المطاف بشكل مباشر".


