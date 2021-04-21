مقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص جراء تفجير في كويتا الباكستانية

لقي 3 أشخاص على الأقل حتفهم عندما انفجرت قنبلة في مكان انتظار مخصص للسيارات في فندق فخم في مدينة كويتا الباكستانية المضطربة اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت الشرطة.

وقال محمد منير المسؤول بالشرطة لـ(د.ب.أ)، إن عدة سيارات كانت متوقفة أمام فندق سيرينا اشتعلت فيها النيران بعد التفجير الذي وقع في إقليم بلوشستان.

وأوضح المسعف علم خان أن ما لا يقل عن 12 شخصا أصيبوا في الانفجار يتم علاجهم في المستشفى المدني بالمدينة.

وقال خان إن بعضهم في حالة حرجة ، مما يعني أن عدد القتلى مرشح للأرتفاع.

وأفاد وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري لوسائل إعلام محلية بأن الشرطة تجري تحقيقات أولية لتحديد طبيعة التفجير.

ومع ذلك، قال ما لا يقل عن مصدرين، واحد من الاستخبارات والآخر من الشرطة، إن وفدا صينيا بقيادة السفير الصيني لدى اسلام اباد ربما كان هو هو الهدف.

ومع ذلك، قال المصدران إن الوفد لم يكن داخل الفندق وقت التفجير.

وبلوشستان هي أكبر إقليم في باكستان وأكثرها اضطرابا ،ويقع على حدود كل من أفغانستان وإيران، وهو مستهدف بشكل منتظم من قبل المتشددين الإسلاميين والجماعات الطائفية والمتمردين شبه القوميين.

يُنظر إلى الكثير من أعمال العنف على أنها رد فعل من قبل المتمردين على خطط بكين الاستثمارية في المنطقة لربط مقاطعة شينجيانج الصينية ببحر العرب عبر إقليم بلوشستان من خلال شبكة من الطرق وخطوط السكك الحديدية.

وتهدف خطة الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني المقترحة البالغ قيمتها 60 مليار دولار إلى منح بكين الوصول إلى الأسواق في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا عبر أقصر طريق بري وبحري.