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رسميا.. ميلان يعلن انسحابه من دوري السوبر الأوروبي

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 1:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 1:58 م

بات آسي ميلان الإيطالي تاسع المنسحبين من مسابقة دوري السوبر الأوروبي.

وأعلن ميلان في بيان رسمي اليوم الأربعاء، انسحابه من البطولة بعد رفض الجماهير لمشروع دوري السوبر الأوروبي.

وكان 12 ناديًا أوروبيًا قد أعلنوا يوم الأحد الماضي، عن نيتهم ​​تشكيل بطولة دوري السوبر الأوروبي التي رفضها الفيفا والاتحاد الأوروبي وجميع الاتحاد المحلية للدول الأوروبية.

وأعلنت 9 فرق الانسحاب من البطولة حتى الآن وهم (ليفربول - مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي - أرسنال - توتنهام - تشيلسي - إنتر ميلان - أتليتكو مدريد - ميلان).

ولم ينسحب من البطولة سوى الثلاثي برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.


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