 بايدن: أمريكا ستتخطى حقن 200 مليون جرعة من لقاحات كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 21 أبريل 2021 9:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح الدولة في القضاء على «التوك توك» بعد حملتها لاستبداله بسيارة «ميني فان» ؟

النتـائـج تصويت

بايدن: أمريكا ستتخطى حقن 200 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 9:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 9:11 م

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة سوف تتخطى هدف إدارته بحقن 200 مليون جرعة من لقاحات كورونا خلال المائة يوم الأولى له في منصبه.

وأوضح بايدن في تصريحات له بقاعة المحكمة الجنوبية بجوار البيت الأبيض في واشنطن، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أنه عندما يتم الإعلان غداً عن أرقام التطعيمات فسوف يتم التأكد من أن عدد الجرعات وصل إلى 200 مليون.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الهدف الأساسي لإدارته كان حقن 100 مليون لقاح في أول 100 يوم له في منصبه، فيما يمر بايدن باليوم الـ92 في منصبه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك