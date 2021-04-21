بايدن: أمريكا ستتخطى حقن 200 مليون جرعة من لقاحات كورونا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة سوف تتخطى هدف إدارته بحقن 200 مليون جرعة من لقاحات كورونا خلال المائة يوم الأولى له في منصبه.

وأوضح بايدن في تصريحات له بقاعة المحكمة الجنوبية بجوار البيت الأبيض في واشنطن، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أنه عندما يتم الإعلان غداً عن أرقام التطعيمات فسوف يتم التأكد من أن عدد الجرعات وصل إلى 200 مليون.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الهدف الأساسي لإدارته كان حقن 100 مليون لقاح في أول 100 يوم له في منصبه، فيما يمر بايدن باليوم الـ92 في منصبه.