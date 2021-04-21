مصطفى محمد يغيب عن جالاتا سراي للمباراة الثانية على التوالي

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غاب مصطفى محمد المحترف المصري في صفوف جالاتا سراي التركي، عن تشكيل فريقه لمواجهة طرابزون سبور في إطار الجولة 36 من منافسات الدوري التركي.

وكان مصطفى محمد قد غاب أيضا عن المباراة الماضية لفريقه، في اللقاء الذي شهد تفوق الأخير على منافسه جوزته بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتعرض مصطفى محمد للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث أعلن المحترف الدولي إصابته بالفيروس عبر صفحته الرسمية على "تويتر" قبل أن يقوم بحذف التغريدة.

وشارك مصطفى محمد المعار لجالاتا سراي من الزمالك، مع فريقه الحالي في 11 مباراة، سجل خلالهما ستة أهداف حتى الآن.