رصد مقطع فيديو تمساحا ضخما يتجول في إحدى المناطق السكنية في ولاية فلوريدا الأمريكية، قبل أن يسلك طريقه متجها إلى بحيرة مجاورة، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

ونشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، مقطع فيديو يرصد التمساح، حيث ظل بعض الأشخاص يشاهدونه من مسافة آمنة، بينما تواصل الشرطة متابعة حركته.

Sheriff's deputies captured video of a large alligator crawling through a front yard in Florida before making its way into a lake. https://t.co/y0f5gbgHjX pic.twitter.com/2VCeACucWM

ولفتت الشبكة إلى أن الفيديو تم رصده يوم الأحد الماضي، بمقاطعة ساراسوتا بولاية فلوريدا، مشيرة إلى أن طول التمساح يصل إلى نحو 3 أمتار.

SEE IT - It wasn’t the Easter Bunny captured on video hopping through a #Florida neighborhood on Sunday morning, but a very large alligator taking an early morning stroll.https://t.co/92BzDPq2dq pic.twitter.com/zW9BqIUuKm