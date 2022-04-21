 بالفيديو.. تمساح ضخم يتجول في شوارع فلوريدا الأمريكية - بوابة الشروق
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بالفيديو.. تمساح ضخم يتجول في شوارع فلوريدا الأمريكية


نشر في: الخميس 21 أبريل 2022 - 12:46 م | آخر تحديث: الخميس 21 أبريل 2022 - 12:46 م

رصد مقطع فيديو تمساحا ضخما يتجول في إحدى المناطق السكنية في ولاية فلوريدا الأمريكية، قبل أن يسلك طريقه متجها إلى بحيرة مجاورة، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

ونشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، مقطع فيديو يرصد التمساح، حيث ظل بعض الأشخاص يشاهدونه من مسافة آمنة، بينما تواصل الشرطة متابعة حركته.

ولفتت الشبكة إلى أن الفيديو تم رصده يوم الأحد الماضي، بمقاطعة ساراسوتا بولاية فلوريدا، مشيرة إلى أن طول التمساح يصل إلى نحو 3 أمتار.

وأصدرت الشرطة الأمريكية تحذيرا لسكان المنطقة من السباحة في البحيرة القريبة التي توجه إليها التمساح.

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