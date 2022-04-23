رئيس أكاديمية البحث العلمي يستقبل وفد دولة بنجلاديش

استقبل الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة جينا الفقي، المشرف علي قطاع العلاقات العلمية والثقافية بأكاديمية البحث العلمي وفداً رفيع المستوي برئاسة السفير محمد منير الإسلام، سفير بنجلاديش بالقاهرة، ومحمد مشير الرحمن، سكرتير وزارة البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة بنجلاديش والوفد المرافق لهما من أكاديمية التنمية الريفية ببنجلادش، وذلك بناءاً علي خطاب من وزارة الخارجية متضمناً رغبة الوفد في زيارة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لمناقشة سبل التعاون بين الطرفين والأستفادة من خبرة مصر فى التنمية الأقليمية.

واستعرض رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عرض تقديمى عن جهود أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في مجالات الطاقة الشمسية، الزراعة والغذاء، التكنولوجيا الحيوية الزراعية، وتعميق التصنيع المحلى وجهود الأكاديمية فى دعم الدورة الكاملة للابتكار مع التركيز على مشروعات التى قامت بها الأكاديمية فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى المعمل المصري الصيني المشترك للطاقة المتجددة، ومحطات بحوث وتطوير لمراكزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه ببرج العرب وبلبيس، بالإضافة إلى المبادرات والحملات القومية بالشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمراكز البحثية وشركة الريف المصري والمشروع القومي لإنتاج التقاوي الزراعية، والعيادة الزراعية الإلكترونية، والحملة القومية للنهوض بإنتاجية الأراضي الصحراوية وإنتاج نخيل زراعة الأنسجة وتقاوى البطاطس بالوادى الجديد.

ولفت إلى مشروع الجينوم المرجعى للمصريين وقدماء المصريين وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء أكاديمية وطنية للرياضيات والأهتمام بالعلوم الأساسية حيث أنها أم العلوم وأساس كل التكنولوجيات البازغة وعلوم المستقبل وبنك المعرفة المصرى، وكيف يمكن أن يساهم هذا البنك فى تطوير النشر الدولى لبنجلاديش.

بينما استعرض الجانب البنجلاديشى جهود الحكومة البنجلاديشية فى دعم التنمية فى المناطق الريفية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وطالب بالتعاون مع الأكاديمية فى مجالات التكنولوجيا الحيوية الزراعية واستخدامات الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعى وتنمية المناطق الريفية والنائية والنشر العلمى الدولى والتدريب وبناء القدرات لبعض الباحثين من بنجلاديش فى مصر، وهو ما رحب به رئيس الأكاديمية.

وفى نهاية الاجتماع تم تسمية الدكتورة جينا الفقى المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية كنقطة اتصال لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.