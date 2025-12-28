زيلينسكي قبل توجهه لواشنطن: أولويتنا القصوى والوحيدة إيقاف الحرب

• في تدوينة للرئيس الأوكراني قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب الأحد لبحث خطة السلام المتعلقة بإنهاء الحرب مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن "الأولوية القصوى بل وحتى الوحيدة" لبلاده هي إنهاء الحرب القائمة مع روسيا.

جاء ذلك في تدوينة له، على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة لعقد مباحثات مع رئيسها دونالد ترامب، بشأن التوصل إلى اتفاق سلام.

وأشار زيلينسكي، إلى أنه سيبحث في الولايات المتحدة سبل التوصل إلى خطة سلام لإنهاء الحرب القائمة مع روسيا.

وأضاف أن "هناك خطوطا حمراء بالطبع" بالنسبة لأوكرانيا ولشعبها.

وفي الوقت نفسه، أقرّ زيلينسكي، بتقديم بلاده "بعض التنازلات" في إطار خطة السلام الأمريكية المكوّنة من 20 بندا.

وشدد على ضرورة أن تحظى البنود الواردة في خطة السلام بموافقة الشعب الأوكراني.

ولفت زيلينسكي، إلى أن ذلك قد يكون عبر استفتاء أو من خلال تعديلات قانونية محددة.

واعتبر أن "الأهم هو الضمانات الأمنية" المقدمة لبلاده من الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

ومضى قائلا: أوكرانيا تبذل كل ما في وسعها لوقف هذه الحرب. بالنسبة لنا، فإن الأولوية القصوى بل والوحيدة هي إنهاء الحرب. أولويتنا هي السلام.

في المقابل، اتهم الرئيس الأوكراني روسيا بالسعي من أجل مواصلة الحرب، داعيا واشنطن والعواصم الأوروبية لمواصلة دعم بلاده.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي، ترامب، الأحد، في ولاية فلوريدا.

وفي 23 نوفمبر الفائت، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.