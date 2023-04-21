شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء الجمعة، أولى احتفالات المحافظة بعيد الفطر المبارك، من ساحة العلم بمدينة طور سيناء، والتي ينظمها فرع ثقافة جنوب سيناء ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتحت إشراف الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي.



جاء ذلك بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وجمع من مواطني مدينة الطور وروادها.



وتضمنت فقرات الحفل عروض فنية مستوحاه من التراث السيناوي منها " يا فرحة، عم يا جمال، هلا بالغالي، العاشقين، وياليل" ، لفرقة تلقائيين اطفال طور سيناء، بقيادة الفنان علي عبد الفتاح د، عازف ايقاع، وعروض لفرقة تلقائيين كبار طور سيناء، بقيادة الفنانة سحر عيد.



كما تخللت الفقرات الإستعراضية فواصل لمواهب جنوب سيناء، بينهم الموهبة فريال محدي، من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأشاد خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمواهب أبناء المحافظة، مؤكدا دعمه الكامل لهذه المواهب، ووجه مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، بدعم جميع المواهب من أبناء المحافظة، وتدريبهم على يد متخصصين لتنمية هذه المواهب حتى تظهر للنور.



وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية للمشاركين في العروض الفنية كعيدية من المحافظ لهم.