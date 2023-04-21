رشا السيد تقلد جورجينا بمسلسل استديو 23

شاركت الفنانة رشا السيد في موسم رمضان 2023 بمسلسل "استديو 23" والذي تم عرضه على منصة شاهد وقناة mbc.

المسلسل عبارة عن تقليد للفنانين الأمريكان وهو واحد من أبرز المسلسلات الرمضانية التي انتظرها عشاق الدراما الخليجية والسعودية على وجه الخصوص.

وتصدرت حلقة تقليد عارضة الأزياء جورجينا تريند مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج بالسعودية والإمارات، والتي قام ببطولتها رشا السيد بصحبة الفنان خالد فراج والفنان وحيد صالح.

ويعتبر مسلسل استديو 23 هو الجزء الثالث من مسلسل استديو 21 ومسلسل استديو 22، ويعتبر المسلسل من إخراج النعمان حسين ومن تأليف الكاتب الشهير خالد الفراج والذي يشارك في المسلسل كممثل أيضًا.



تدور أحداث وقصة مسلسل استديو حول رجل أعمال ثري يمتلك قناة فضائية، ولكنه يتعامل بطريقة غير عادلة من العاملين في هذه القناة؛ الأمر الذي يتسبب مستقبلًا في تعرّض القناة للإفلاس، ويحاول رجل الأعمال جاهدًا لإنقاذها حيث يقوم بتقديم العديد من البرامج المتنوعة والمختلفة.