محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية لتقديم التهنئة للمواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حديقة المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها وحدائق القناطر الخيرية؛ لتقديم التهنئة للمواطنين المترددين على الحدائق بعيد الفطر المبارك وتقديم هدايا الرئيس للأطفال؛ لإدخال البهجة عليهم في يوم العيد ومشاركتهم فرحتهم.

وتفقد المحافظ، حدائق عفلة والياسمين والتوفيق للتأكد من نظافتها وجاهزيتها لاستقبال المواطنين الراغبين في قضاء يوم العيد بالمتنزهات العامة.

كما التقى بعدد من الأسر المترددين على الحدائق بالمدينة، وتبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك وتمنى لهم قضاء يوم سعيد بمدينة القناطر الخيرية، والتي تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقي مقدما الشكر لوزارة الري على مجهوداتها لتطوير حدائق القناطر والتي أصبحت علامة مميزة لاستقبال المواطنين من جميع المحافظات لقضاء العطلات والأعياد بها.

كما تفقد المحافظ، عربات العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف والتي تمركزت في تلك الحدائق لتقديم الخدمات الطبية للمترددين عليها في حالة الطوارئ، موجها بالتمركز طوال أيام عطلة العيد والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي طوارئ.